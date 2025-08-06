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  • 12 yıl önceki bebek cinayetinin sırrı çözüldü! Anne ve baba hakkında yeni gelişme
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12 yıl önceki bebek cinayetinin sırrı çözüldü! Anne ve baba hakkında yeni gelişme

Tokat'ta 12 yıl önce çöplükte poşetler içinde bulunan bebek cesediyle ilgili anne ve baba gözaltına alındı.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
12 yıl önceki bebek cinayetinin sırrı çözüldü! Anne ve baba hakkında yeni gelişme
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Tokat'ta 2013 yılı Ağustos ayında kent merkezine 5 kilometre mesafedeki belediye çöplüğünde poşetler içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesediyle ilgili 12 yıllık sır, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü. O dönem geri dönüşüm işçisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, beş farklı poşete sarılı halde buldukları bebeğin henüz bir günlük olduğunu belirlemiş, otopsi raporunda ise göbek bağı ile boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Yıllar süren soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden açarak kriminal inceleme başlattı. Elde edilen yeni delillerde bebeğin biyolojik anne ve babasının kimliğini ortaya çıkardı. Niksar ilçesinde ikamet eden baba H.K. ve anne Ç.K. çifti gözaltına alınarak Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki kadının ilk ifadesinde, bebeğin ölü doğduğunu düşündüğünü ve bu nedenle çöpe attığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • bebek cesedi
  • anne baba
  • çöplük olayı

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