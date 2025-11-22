12 yıldır aranan firariler cezaevine yollandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.

Ekip, "eşyaların satın alınması, kabul edilmesi ve hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yakalama kararı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçlarından 47 yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.T'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

12 yıldır aranan E.Ç. ve M.Z.T, bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Trabzon'a getirilen hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.