İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

12 yıldır aranan firariler cezaevine yollandı

Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan 2 firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
12 yıldır aranan firariler cezaevine yollandı
ABONE OL

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.

Ekip, "eşyaların satın alınması, kabul edilmesi ve hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yakalama kararı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. ile "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçlarından 47 yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.T'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

12 yıldır aranan E.Ç. ve M.Z.T, bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Trabzon'a getirilen hükümlüler, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.