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  • 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
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12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu A.R.İ'nin (57) "iftira", "kamu malına zarar verme", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" ve "ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis, 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Ekiplerce kardeşinin evinde yakalanan A.R.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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