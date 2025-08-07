İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kentte 2013'te Yeniyurt Mahallesi yakınlarındaki çöplükte poşet içinde erkek bebek cesedi bulunmasıyla ilgili olayı aydınlatma yönündeki çalışmalara yeniden başladı.



Bebeğin konulduğu poşetteki parmak izini araştıran ekipler, izin 51 yaşındaki H.K'ye ait olduğunu belirledi.



Yapılan DNA testinde, H.K. ile eşi Ç.K'nin bebeğin biyolojik anne babası olduğu belirlendi.

Çiftin bir çocukları daha olduğu, Ç.K'nin ifadesinde bebeğin ölü doğduğunu iddia ettiği öğrenildi.

OLAY

Kentte, 2 Ağustos 2013'te çöplerin arasında plastik ayrımı yapan bir kişi poşet içinde bebek cesedi bulmuş, ceset incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Otopsi raporuna göre, normal ve sağlıklı doğan bebeğin, kordon bağıyla öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan özel ekip, bebek cesedinin kent merkezinde bir mahallede çöpe atıldığını ve daha sonra çöplerin toplanarak Yeniyurt Mahallesi yakınlarındaki çöplüğe getirildiğini belirlemişti.

Polis, Niksar ilçesinde yaşayan H.K. ve Ç.K. çiftini gözaltına almış, Tokat'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 6 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

