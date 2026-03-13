15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • 125 milyonluk kamu zararı... Döşemaltı soruşturmasında tutuklamalar geldi
Güncel

125 milyonluk kamu zararı... Döşemaltı soruşturmasında tutuklamalar geldi

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik ihalelerde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı. Soruşturmada usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edilmişti.

AA13 Mart 2026 Cuma 23:35 - Güncelleme:
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Turgay Genç'in de bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti. Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

