127 milyon haksız kazanç elde etmişler! Tefecilere operasyon

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galerilerde otomobil alım satımı yaparak ticari faaliyette bulunuyorlarmış gibi gösterip çek kırma yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

127 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Şüphelilerin mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri belirlendi. Toplam 46 kişiyi mağdur eden şüphelilerin yaklaşık 127 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.