12'inci Türkiye Innovation Week 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde

Yapay zekânın üretimden hukuka, savunma sanayinden eğitime kadar hayatın her alanını dönüştürdüğü yeni bir çağda, Türkiye Innovation Week 2025 bu dönüşümü çok katmanlı biçimde ele alacak. İnsan, kültür ve iş modellerinin yeniden şekillendiği bu dönemde etkinlik; teknoloji liderlerini, girişimcileri, akademisyenleri, öğrencileri ve kamu temsilcilerini ortak bir vizyonda buluşturacak.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye Innovation Week 2025 hakkında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefimiz doğrultusunda inovasyon artık bir tercih değil, zorunluluktur. Üretim kabiliyetimizi ileri teknoloji ve yapay zekâ ile buluşturmazsak, küresel rekabette geri kalırız. Bu nedenle TİM olarak inovasyonu yalnızca teknoloji geliştirme değil, bir düşünme biçimi, bir kültür olarak görüyoruz. Türkiye Innovation Week 2025 bu anlayışın en güçlü platformudur" dedi.

TİM, inovasyonu bir proje olarak değil, bütüncül bir ekosistem anlayışıyla ele alıyor. İnovaLİG ile kurumsal inovasyonu teşvik ederken, İnoSuit programıyla üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendiriyor. Gençlere yönelik İnovaTİM ağıyla geleceğin inovasyon liderlerini yetiştiriyor; TİM-TEB Girişim Evleri aracılığıyla girişimcilik kültürünü tabana yayıyor. Bu yıl Türkiye Innovation Week kapsamında hayata geçirilecek "WINGS" gibi programlarla da inovatif iş fikirlerinin ve yaratıcı girişimlerin önünü açmayı hedefliyor.

Geliştirilen çözümler yalnızca fikir olarak kalmıyor, Türkiye'nin ihracatında somut rekabet avantajına dönüşüyor. Bu çabaların sonucu olarak Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Türkiye'nin uluslararası inovasyon kapasitesinin tanındığını ve Türkiye Innovation Week'in stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ciddi bir mesafe alındığını ortaya koyuyor.

Etkinlik boyunca dünyaca ünlü konuşmacıların yer aldığı paneller, masterclass'lar, inovatif sergiler, deneyim alanları ve atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunulacak. Yapay zekânın dönüştürücü etkisi; üretimden savunma sanayine, eğitimden hukuka kadar pek çok alanda örnek vakalarla tartışılacak. Türkiye Innovation Week, teknolojinin ötesine geçen, kültürü, insanı ve yeni iş yapma biçimlerini merkeze alan bir vizyon sunacak.

Bu yıl Türkiye Innovation Week sadece üç günlük bir etkinlikle sınırlı kalmıyor. Etkinlik sonrasında yıl boyunca sürecek bir dijital etkileşim ağı da oluşturulacak. LinkedIn üzerinden yapılacak anketler, katılımcı içerik paylaşımları ve sürpriz ödüllerle Türkiye Innovation Week, etki alanını dijital mecralarda da sürdürecek.

Türkiye Innovation Week 2025, dünyada ve Türkiye'de fark yaratan inovasyon liderlerini, sektör öncülerini, girişimcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe www.turkiyeinnovationweek.com adresinden ön kayıt yaptırılması zorunludur.