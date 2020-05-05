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12'nci kattan düşen genç adam öldü

Adana'da Oğuz Kaan A. (22), bir ticaret merkezinin 12'nci katında bulunan açık pencereden düşerek, hayatını kaybetti.

DHA05 Mayıs 2020 Salı 13:44 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 13:44
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Olay, saat 12.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir ticaret merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Kaan A., 14 katlı çatı girişi kapalı olan ticaret merkezine gelerek 12’nci kata çıktı. Aladağ bir süre sonra bu kattaki açık pencereden bilinmeyen bir sebeple düştü. Düşme sesinin duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri terasta hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Kaan A.’nın ambulansa alınan cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırdı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, ticaret merkezinde bulunan kişiler olayı pencerelerden şaşkın gözlerle izledi.

‘ARABA LASTİĞİ PATLADI SANDIM’

Olayın yaşandığı ticaret merkezinin yanındaki taksi durağında çalışan Yılmaz Şirin, arkadaşlarıyla sohbet ederken büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Gelen sesle araba lastiği patladığını düşündüklerini söyleyen Şirin, “Sağlık ekiplerini görünce ben de çıktım terasa ve üzücü manzarayla karşılaştım” dedi.

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