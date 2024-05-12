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Güncel

13 aracın lastiklerini bıçakla patlattı! Yakalanan zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda park halindeki 13 aracın lastiklerini bıçakla patlatan şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 13:01 - Güncelleme:
13 aracın lastiklerini bıçakla patlattı! Yakalanan zanlı tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta çok sayıda aracın lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında bir şüphelinin cebinden çıkardığı kesici aletle park halindeki 13 aracın lastiklerini patlatarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen E.A. (19) Hüseyinağa Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatılan şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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