13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi yarın başlıyor

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'de tek, dünyada ise 6'ncı büyük fuar olma özelliği taşıyan Engelsiz Yaşam Fuarı'nda engelli ve yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını teşvik etmek üzere sağlık, rehabilitasyon ve bakım süreçlerini destekleyici araç-gereçlerin yanı sıra erişilebilir uygulamalar da tanıtılacak.

Fuar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Engelli ve yaşlı bireyler, aileler ve bakıcılar, üreticiler, sağlayıcılar, STK'lar ve kamu kurumlarını ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek fuar ile engelli ve yaşlı bireylere yönelik güncel teknolojik ürünler ve çözümlerin yanı sıra sunulan hizmetler konusunda farkındalığı artırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.