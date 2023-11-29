İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9498
  • EURO
    31,829
  • ALTIN
    1900.65
  • BIST100
    8095.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi yarın başlıyor
Güncel

13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi yarın başlıyor

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin 13'üncüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi yarın başlıyor
ABONE OL

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'de tek, dünyada ise 6'ncı büyük fuar olma özelliği taşıyan Engelsiz Yaşam Fuarı'nda engelli ve yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını teşvik etmek üzere sağlık, rehabilitasyon ve bakım süreçlerini destekleyici araç-gereçlerin yanı sıra erişilebilir uygulamalar da tanıtılacak.

Fuar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Engelli ve yaşlı bireyler, aileler ve bakıcılar, üreticiler, sağlayıcılar, STK'lar ve kamu kurumlarını ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek fuar ile engelli ve yaşlı bireylere yönelik güncel teknolojik ürünler ve çözümlerin yanı sıra sunulan hizmetler konusunda farkındalığı artırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

  • fuar etkinliği
  • engelli farkındalık
  • Aile ve Sosyal Hizmetler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.