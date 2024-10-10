Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in yurttan çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in yurttan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Kabaiş'in turnikeden geçerek dışarı çıktığı ve o sırada telefonla ilgilendiği görülüyor.

Telefonundaki detay dikkat çekti

Van'da kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 12 gündür haber alınamıyor

Kayıp Rojin Kabaiş için termal kamerayla arama yapılıyor