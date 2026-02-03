İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

13 gündür aranıyordu! Kayıp kadından acı haber

Diyarbakır'da 13 gündür aranan kayıp Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

3 Şubat 2026 Salı 13:01
13 gündür aranıyordu! Kayıp kadından acı haber
Diyarbakır'da 13 gündür aranan kayıp Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

OLAY

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 13 gündür sürüyordu.

AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan toplam 300 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile dronlar da kullanıldı.

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

