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13 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 39 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışan 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 150 milyon lira para hareketi tespit edildi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 09:48 - Güncelleme:
13 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 39 gözaltı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 41 şüphelinin hesaplarında 150 milyon lira civarında para hareketi tespit etti.

Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Adana, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira, 10 bin 260 dolar, 670 gram altın, 10 bilezik, bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Yasa dışı bahis suçundan elde edildiği değerlendirilen biri 30 milyon lira değerinde 14 otomobil, 4 motosiklet, 1 konut ile 3 arsaya da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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