  • 13 ilde 'şafak' operasyonu! 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Güncel

13 ilde 'şafak' operasyonu! 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Erzurum merkezli 13 ilde dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'şafak' operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 18:28
13 ilde 'şafak' operasyonu! 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi amacıyla kendisini "polis, savcı, banka ve kamu görevlisi" olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak faizsiz kredi tanımlandığını bildirip kısa mesaj (SMS) gönderdiği vatandaşların banka hesaplarını ele geçirdiği tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, "polis-savcı" rolünde arayıp adlarına sahte altın bozdurulduğunu, kimlik bilgilerinin örgüt üyelerinin eline geçtiğini, operasyon düzenleneceğini söylediği vatandaşlardan da zarar görmemeleri için para talep ettiği belirlendi.

Talep edilen paranın belirtilen banka hesabına gönderilmemesi durumunda zarar görüleceğini söyleyen şüphelilerin, gelen parayı da kripto hesaplara transfer ederek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere, 25 ekip ve 81 personelle düzenlenen eş zamanlı "şafak" operasyonuyla 23 şüpheli yakalandı.

Şebekenin çağrı merkezi olarak kullandığı "atıcı evi" ile 22 farklı adreste yapılan aramada, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen 38 cep telefonu, 9 bilgisayar ve çok sayıda nüfus cüzdanı, kimlik kartları, kullanıma hazır sim kartları ile banka kartları ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin 25 kişiyi 19 milyon lira dolandırdığı, hesaplarında ise yaklaşık 600 milyon lira hesap hareketliliği belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'nde güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

