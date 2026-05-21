  • 13 ilde ''sahte TOKİ ilanı'' operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı
13 ilde ''sahte TOKİ ilanı'' operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 13 ilde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 09:16
TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları iddia edilen kişiler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturdukları belirlenen dolandırıcıların, bu yöntemle mağdurların güvenini kazanarak toplam 9 milyon 41 bin 849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirdikleri saptanan şebeke üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da birçok adrese düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  • sahte konut ilanı
  • dolandırıcılık operasyonu
  • İstanbul gözaltı

