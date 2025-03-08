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13 imam hatip okulunda bağımlılıkla mücadele mesajı

Eyüpsultan'daki 13 imam hatip okulunda, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, bağımlılıkla mücadele mesajı verildi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
13 imam hatip okulunda bağımlılıkla mücadele mesajı
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Yeşilay Haftası dolayısıyla ilçedeki imam hatip öğrencileri, zararlı alışkanlıklara karşı bilinç oluşturmak amacıyla tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığına dikkati çeken etkinlikler düzenledi.

Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programda konuşan öğrencilerden Mihren Demirden, "Tütün içmenin hayattaki sorunları unutturacağı düşüncesi tamamen bir aldatmacadır. Bu nedenle gençleri bağımlı hale getirmeye çalışan tütün şirketlerine 'hayır' diyorum. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere 'hayır' diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, bağımlılıklara karşı kararlılıklarını simgelemek amacıyla ellerindeki balonları patlattı.

Program, öğrencilerin hep birlikte "Bağımlılıklara hayır" sloganı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

  • Eyüpsultan
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  • mücadele

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