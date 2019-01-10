Bursa'da 13 iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, daha önce kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesine bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı gözaltına alındı.
- AA
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüte bağış yapanlar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne toplamda 1 milyon lira bağış yaptıkları belirlenen 13 iş insanın evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.