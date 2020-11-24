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13 kilo metamfetamin yakalandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 kilo 301 gram metamfetamin ele geçirildi.

IHA24 Kasım 2020 Salı 12:19 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 12:19
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda bir araçta 16 paket halinde 11 kilogram metamfetamin maddesi, A.A. ve M.Ş.K. isimli şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramada ise 2 paket halinde 2 kilo 301 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 13 kilo 301 gram metamfetamin maddesi, 1 adet av tüfeği ve 60 bin 850 TL para ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.A. ve M.Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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