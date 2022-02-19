13 milyon kaçak makaron yakalandı

IHA 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:55

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği bağlı ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin adet makaron, 63 bin 800 doldurulmuş sigara ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.