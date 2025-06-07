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Güncel

13 yaşındaki Burak Koçak 96 kişilik ekiple aranıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 96 kişilik ekiple devam ediyor.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
13 yaşındaki Burak Koçak 96 kişilik ekiple aranıyor
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İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve perşembe gününden beri kendisine ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde sonlandırılan çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Koçak'ı bulmak için devam eden çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, UMKE, ANDA, MAGAME, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 96 kişilik ekiple yapılıyor.

Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait iz arıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Burak Koçak, için arama çalışmaları başlatılmıştı.

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