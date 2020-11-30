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13 yaşındaki çocuğun sır ölümü

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu. Çocuğun yanında çakmak gazı tüpleri bulunduğu belirtildi.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:57
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Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki binanın terasında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce kimliği tespit edilen Mert G'nin (13) yanında bulunan çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölmeden önce Mert G. ile görülen iki kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.

Mert G'nin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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