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  • 13 yaşındaki çocuk babasını vurdu! İfadesi şok etti
Güncel

13 yaşındaki çocuk babasını vurdu! İfadesi şok etti

Mersin'de 13 yaşındaki oğlu tarafından başından silahla vurulan kişi ağır yaralandı. Gözaltına alınan çocuk emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darbettiğini iddia etti.

AA5 Ağustos 2025 Salı 10:48 - Güncelleme:
13 yaşındaki çocuk babasını vurdu! İfadesi şok etti
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Mersin'in Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evde 13 yaşındaki M.B.Ö ile babası A.Ö arasında (38) henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatak odasındaki silahı alan çocuk, babasına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

M.B.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darbettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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