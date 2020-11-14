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  • 13 yaşındaki Emirhan kalbine yenik düştü, o anlar kameraya yansıdı
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13 yaşındaki Emirhan kalbine yenik düştü, o anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'de spor okulunda antreman sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Emirhan Genç'in (13) fenalaştığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, Emirhan, koridorun duvarına çarpıp, yere düşüyor. Çocuğa spor okulu hocaları müdahale ediyor.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:00
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Gebze Gaziler Mahallesi’nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 3 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antrenmanın ardından soyunma odasına giden Emirhan, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, dün hayatını kaybetti. Emirhan Genç, Çayırova’da toprağa verildi.

Emirhan Genç'in soyunma odasına giderken koridorda fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emirhan, koridorun duvarına çarpıp, yere düşüyor. Çocuğa spor okulu hocaları müdahale ediyor.

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