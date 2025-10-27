İSTANBUL 27°C / 13°C
13 yaşındaki Ezgi'den 5 gündür haber yok

Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek üzere evden çıkan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'dan bir daha haber alınamadı.

27 Ekim 2025 Pazartesi 14:27
13 yaşındaki Ezgi'den 5 gündür haber yok
Eskişehir'de 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrılan ve kayıplara karışan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı.

Arkadaşının, Kumlubel Mahallesi Esenli Caddesi'nde bulunan evine giden çocuk, oradan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Cep telefonunu kendi evinde bırakan küçük kızdan haber alamayan endişeli ailesi, karakola giderek durumu polise bildirdi. Müracaat üzerine ekipler tarafından kayıp kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarını gören veya duyan vatandaşların 112 Acil Servis'e ihbarda bulunmalarını rica etti.

