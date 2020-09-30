İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7782
  • EURO
    9,1127
  • ALTIN
    474.031
  • BIST100
    1138.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 13 yaşındaki İbrahim'den 2 gündür haber alınamıyor
Güncel

13 yaşındaki İbrahim'den 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 13 yaşındaki İbrahim Eskin'den iki gündür haber alınamıyor. Emniyet birimleri çocuğun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:39
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesi kırsal Seyitveran Mahallesi’nde yaşandı. İki gün önce evden ayrılan 13 yaşındaki İbrahim Eskin’in eve gelmediğini emniyete bildiren aile, çocuğunun bulunmasını istiyor. Emniyet birimleri çocuğun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kardeşinden bir daha haber alamadıklarını belirten Ahmet Eskin, “İki gün önce kardeşim İbrahim evden ayrıldı. Bazı görgü tanıklarına göre dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gördükleri ancak şu ana kadar izine rastlayamadıklarını söylediler. Ayrıca kardeşimin kayıp bilgisini Şehitnusretbey köy karakoluna bildirdik. Kardeşimin bulunması için yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.