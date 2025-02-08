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Güncel

13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
13 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı
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H.A'yı alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere ayrılan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, önceki gün H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan şüpheli Z.Ş. gözaltına alınmıştı. H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenilmişti.

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