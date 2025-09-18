MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlandığını duyurdu.

Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.