18 Eylül 2025 Perşembe
  • 13 yıl sonra bir ilk: Türkiye ile Mısır'dan Doğu Akdeniz hamlesi
Güncel

13 yıl sonra bir ilk: Türkiye ile Mısır'dan Doğu Akdeniz hamlesi

MSB Kaynakları, Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz'de deniz tatbikatı yapılacağını duyurdu.

18 Eylül 2025 Perşembe 12:40
13 yıl sonra bir ilk: Türkiye ile Mısır'dan Doğu Akdeniz hamlesi
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlandığını duyurdu.

Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.

