130 bin askere erken tezkere 

1927’den bu yana yürürlükte olan askerlik yasası devrim niteliğindeki yenilikleri beraberinde getiriyor. TBMM Genel Kurulu, dün Askeralma Kanunu teklifinin yürütme ve yürürlük maddeleri ve genelini oylayarak kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, silah altında 6 ayını dolduran 130 bin asker, erken terhis edilecek.

BİN TL İLAVE ÖDEME

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Askerlik hizmetine erbaş ve er olarak devam edenler arasında 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan, gerekli şartlara uyan ve istekli olanlar kabul edilirler ise 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edebilecek. Askerliğini 6 ay daha uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca 1000 TL ilave ödeme yapılacak.

SON GÜN 1 KASIM

Yasa ile yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek.

BEDELLİ: 31 BİN LİRA

Yeni sistemle bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale getirildi. Bundan böyle bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenmiş olacak. Şu anda 31 bin liraya denk gelen ücreti ödeyenlerden, TSK’nın ihtiyacı oranında asker, bedelli olarak bir aylık zorunlu eğitimi tamamlayarak askerliğini yapmış sayılacak. Kamuoyunda ‘dövizle askerlik’ olarak bilinen uygulamada ise Yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, yurt dışında en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

12 AY CELP VAR

Yeni askerlik sistemi ile oluşabilecek zaafların önlenmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerde yapacağı değişiklikle 4 olan celp dönemi, her ay uygulanmak üzere 12’ye çıkarılması öngörülüyor.

MUAFİYET İMKANI

Yasayla; barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu’nca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.