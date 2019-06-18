130 bin askere  tezkere haftası

Yeni askerlik sistemi ile ilgili yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine bu hafta da devam edilecek. Teklifin ilk iki maddesi, geçen haftaki görüşmelerde ele alınmış, oylanarak kabul edilmişti. Kanun teklifinin bu haftaki görüşmeleri ise bugün saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu’nun açılmasıyla birlikte yeniden görüşülmeye başlanacak. Yeni hafta ile birlikte tüm maddelerin oylanması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor. Yasa teklifinin onaylanması halinde silah altında 6 ayını dolduran 130 bin civarında asker erken terhis edilecek.

CELP DÖNEMİ

Yeni askerlik sistemi ile oluşabilecek zaafların önlenmesi amacıyla da teklifte değişikliğe gidilecek. Bu güne kadar yılda 4 olan celp dönemi, her ay uygulanmak üzere 12’ye çıkarılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti’nin geçen hafta Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kapalı grup toplantısında milletvekillerinin, 6 ayını tamamlamış 130 bin civarında askerin terhisine imkan tanınması nedeniyle personel sıkıntısı çekilebileceği, güvenlik zafiyeti yaşanabileceği endişelerine karşılık vermiş, yeni sistemde uygulanacak ve TSK’ya her ay düzenli asker takviyesi yapılmasını sağlayacak yeni celp sistemini açıklamıştı. Akar, şu anda 3 ayda bir yılda 4 olan celp döneminin tüm yıla yayılacağını ve yılın 12 ayında da celp olacağı için sınır birlikleri ve Kıbrıs’ta bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etmişti. Zorunlu olan 6 aylık askerliği tamamlayan er ve erbaşlardan isteyenlere, asgari ücret tutarında ödeme yapılmak suretiyle 6 ay daha askerlik yapmalarının önü açılacak.

BEDELLİ YAPANLAR

Yeni sistemle zorunlu askerlik süresi 6 aya çekilirken, bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale getirilecek. Bundan böyle bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenmiş olacak. Şu anda 31 bin liraya denk gelen ücreti ödeyenlerden, TSK’nın ihtiyacı oranında asker, bedelli olarak bir aylık zorunlu eğitimi tamamlayarak askerliğini yapmış sayılacak.