130 milyonluk vurguna dört ilde eş zamanlı operasyon! ''Change'' atölyesi deşifre edildi

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran, Irak, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirilen tırların motor ve şasi numaralarını kazalı araçlarınkiyle değiştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, N.Y. H.N. ve S.S'nin kendileri ve yakınlarına ait şirketler üzerinden kara yoluyla İran, Irak, Gürcistan ve Bulgaristan'dan getirdikleri araçları gümrük işlemlerine tabi tutarak Türkiye'ye soktuklarını tespit etti.

Ekipler, yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kazalı araçlarınkiyle değiştirildiğini belirledi.

Ankara, İstanbul, Çorum ve Mersin'de 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si savcılıktan salıverildi.

Yurt dışından getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 130 milyon lira olan 42 aracın "change" işlemine tabi tutulduğunu tespit eden ekipler, bunlardan 24'ünün satılarak haksız kazanç elde edildiği belirledi.

Operasyon kapsamında 8 araca el koyan ekipler, adresinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.