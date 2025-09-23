AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ile yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "97 dönümlük alana kurulu olan hastane, toplam 265 bin metrekarede hizmet verecek. Hastanenin acil servis bölümü tamamlandığında Bursa'nın en büyük acil servis ünitesi olacak" dedi.

19 Şubat itibariyle hastane inşaatının yeni firmaya devir teslimi yapıldığını ancak bir önceki firmanın süreci aksatmasından kaynaklı sürecin uzadığını hatırlatan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan,"19 Şubat 2025'ten itibaren çalışmaya başladılar. Yaklaşık 300'e yakın personelle her gün çalışma yapılıyor. Önümüzdeki aydan itibaren çalışan sayısını artırarak daha fazla montajın yapılması sağlanmış olacak" diye konuştu

Gürkan, ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerle alakalı bütün malzemelerin alındığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yer kaplamaları birçok ölçüde bitirilmiş, bazı katlar artık teslim seviyesine kadar gelmiş. İmalatlar yüzde 96'lık bir seviyeye ulaşmış durumda. Kalan yüzde 4'lük kısım fiziki döşemeyle alakalı kontrol ve testle ilgili süreçleri kapsıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni üstlenici firma, çalışmaları daha da hızlandırılacak. Binanın kuzey cephesi tarafındaki dış kaplamaları ve zeminle ilgili özellikle çevre düzenlemeleri de hemen hemen bitime yaklaştı. Şu an itibariyle de güney kısmındaki bölümde de kaplamalar devam ediyor. Çevre düzenlemeleri de hızlandırılmış durumda."

Binanın sol tarafında yer alan yaklaşık 27 dönümlük açık otoparkta zemin düzenlemeleri ve tesviye çalışmalarının da yapıldığını ve bu bölümün tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Gürkan, şunları söyledi:

"İnşallah müteahhit firma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürürse hedefimiz planlanan tarihte burayı teslim almak. Çalışmaları yerinde inceledik. Destekleri nedeniyle Milletvekillerimize, gayret ve emeklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Çetin ile kurum başkanlarımıza, şantiye şefimize ve proje sorumlusuna teşekkür ediyorum. Çalışmalar güzel bir şekilde ilerliyor. Bursa'mıza hayırlı olsun."