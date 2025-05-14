Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bakanlık mensuplarımız, akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer tüm katılımcılar yoğun bir mesai harcayarak şurayı hamdolsun başarıyla neticelendirdi.

Bizim için toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor. Gelinen noktada milletimizin gıda güvenliğini temin etmek milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.

İktidara geldiğimiz ilk günden beri tarım alanlarımızın geliştirilmesine, su kaynaklarımızın korunmasına, orman varlığımızın güçlendirilmesine hususi önem atfediyoruz.

Tarım politikamızın merkezinde üretimin en temel faktörü olan su vardır. Suya günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık, tam 10 bin 663 tesisi hizmete açtık.

2002'de ülke olarak neredeyse 1 yılda yaptığımız toplam ihracatı bugün sadece tarım alanında gerçekleştiriyoruz. Tarımda son 22 yılda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik.

Bu yıl içinde 132 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 321 tesisi milletimizin hizmetine sunacağız. Ormancılıkta da 23 yılda tarihi nitelikte başarılara imza attık. Bugüne kadar 7,5 milyardan fazla fidan diktik.

2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 senede 3 katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik.

Üretimin artması için göreve geldiğimiz günden beri reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik.

Üretim planlamasıyla uyumlu bir şekilde yeni bir destekleme modelimizi devreye aldık.

Milletimizin gıda güvenliği, ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüştü. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı bu gerçeğin ışığında tayin ediyoruz.

İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık, bu 'yeni normalde' toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor.

Tek sağlık yaklaşımı çerçevesinde gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin bir mücadele yürüteceğiz.

Dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileri ile ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz.

Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracak, bunların lojistik merkezler ile entegrasyonunu sağlayacağız.