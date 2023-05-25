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136 düzensiz göçmen Ağrı'dan Afganistan'a gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı'dan kalkan uçakla ülkelerine yollandı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
136 düzensiz göçmen Ağrı'dan Afganistan'a gönderildi
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İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Jandarma ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda alınan en üst düzey tedbirlerin yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik kolluk birimlerinin denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilirken, etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor.

Bu yıl yurt genelinde Afganistan'a düzenlenen 27 charter seferiyle 4 bin 414 kişi, tarifeli uçuşlarla 8 bin 425 olmak üzere toplam 12 bin 839 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından itibaren tüm uyruklardan ülke genelinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 39 bin 576'ya ulaştı.

Ağrı'da ise 2023 yılında toplam 2 bin 59 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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