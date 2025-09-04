İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin atamasının yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu, 'Kura ile görev yerleri belirlenen 14.905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor; sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kulandı.

4 Eylül 2025 Perşembe 17:21
14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi
ABONE OL

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası'yla 14 bin 905 hekimin görev yerinin belirlendiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) Kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

