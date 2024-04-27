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  • Aralarında doktorların da bulunduğu 'yenidoğan' şebekesine operasyon: 38 gözaltı
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Aralarında doktorların da bulunduğu 'yenidoğan' şebekesine operasyon: 38 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek ve burada usulsüzlükler yaparak haksız kazanç sağladığı öne sürülen aralarında doktorlarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 hastanede arama yapıldığı öğrenildi.

DHA27 Nisan 2024 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Aralarında doktorların da bulunduğu 'yenidoğan' şebekesine operasyon: 38 gözaltı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında doktor ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları bulunan şebekenin irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda menfaat sağladıkları belirlendi. Doktorlar Fırat S. ile İlker G'nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ettiği tespit edildi. Yeni doğan yoğun bakımlarında kalan her bebek hasta için SGK Başkanlığınca o özel hastaneye günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı, bu sebeple özel hastanelerin 112 acil servisten kasıtlı olarak yönlendirdiği bebekleri iyileşmiş olsalar dahi SGK'nın ödeme yaptığı maksimum gün süresince hastane yoğun bakımında tutmaya devam ettiği tespit edildi.

DOKTORLARIN KİMLİĞİ KİRALANDI

Hastanelerin, yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli, masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isminin görünmesi için kimliğini kiraladığı doktorların evrakta ismini gösterdiği, ancak evrakta yoğun bakım ünitesinde görevli görünen doktorların HTS kayıtları incelendiğinde özellikle bebek hastaların durumları ağırlaştığı günlerde görev listesinde görünen doktorların bambaşka noktalarda oldukları belirlendi. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini anlattıkları, yapılan denetimler esnasında ve ya hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi.

6 HASTANEDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin incelenmesi sonucunda toplam 300 şüpheli belirlenirken, hakkında somut delil elde edilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanırken, ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 45 dijital materyal, muhtelif nitelikte hasta raporları ile belgelerine ve 55 kutu yenidoğan hasta ilacı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 hastanede arama yapıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor. Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi" ve "rüşvet" suçlarından emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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