14 Ekim reyting birincisi kim? Yasak Elma, MasterChef Türkiye, Çocuk reyting sıralaması
14 Ekim reyting birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yasak Elma, MasterChef Türkiye, Çocuk reyting sıralaması yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster ve Kanal D'de Aslı Gibidir yapımları ekranlara gelecek. 14 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
14 Ekim reyting birincisi kim? Yasak Elma, MasterChef Türkiye, Çocuk reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster ve Kanal D'de Aslı Gibidir yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından kimin reyting birincisi olduğu belli olacak. 14 Ekim reyting birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
14 EKİM REYTİNG BİRİNCİSİ KİM?
14 Ekim reyting birincisi henüz belli olmadı. 14 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
7 EKİM PAZARTESİ (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.