14 Ekim reyting birincisi kim? Yasak Elma, MasterChef Türkiye, Çocuk reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster ve Kanal D'de Aslı Gibidir yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından kimin reyting birincisi olduğu belli olacak. 14 Ekim reyting birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

14 EKİM REYTİNG BİRİNCİSİ KİM?

14 Ekim reyting birincisi henüz belli olmadı. 14 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

7 EKİM PAZARTESİ (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI

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