15 Aralık 2025 Pazartesi
  • 14 gün önce denize açılmıştı... Cansız bedeni Kıbrıs'ta bulundu
Güncel

14 gün önce denize açılmıştı... Cansız bedeni Kıbrıs'ta bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle Akdeniz'e açılan ve 12 gündür haber alınamayan balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde karaya vurmuş halde bulundu.

IHA15 Aralık 2025 Pazartesi 00:50
14 gün önce denize açılmıştı... Cansız bedeni Kıbrıs'ta bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık'ta sabah saatlerinde balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları'na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmaları sonuç vermezken, kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu. Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen Sahiloğulları'nın cenazesinin Samandağ ilçesinde önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.

