4 Mart 2026 Çarşamba
Güncel

14 ilde eş zamanlı ''son istasyon'' operasyonu: 810 milyonluk vurgun

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç muayene randevusu adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam 14 ilde gerçekleştirilen 'son istasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 09:12
14 ilde eş zamanlı ''son istasyon'' operasyonu: 810 milyonluk vurgun
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira olduğu, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu kaydedildi.

Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamların kararıyla şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

