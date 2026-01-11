İSTANBUL 11°C / 2°C
11 Ocak 2026 Pazar
685 milyonluk dolandırıcılık ağı çökertildi: 90 şüpheli yakalandı

14 ilde siber dolandırıcılık suçuna yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı

11 Ocak 2026 Pazar 13:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılara yönelik son 2 haftadaki operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"14 ilde "Siber Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. 39'u tutuklandı.46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek "Siber Dolandırıcılık" suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, Vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

