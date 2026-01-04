İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını, yüzlerce ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

14 il merkezli "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına" yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

❗️398 adet ruhsatsız tabanca,

❗175 adet ruhsatsız av tüfeği,

❗️32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik.

❗202 şüpheliyi yakaladık.️



⚠️ 4 adet kaçak... pic.twitter.com/zshIs56iym — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 4, 2026

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; 14 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı üretim yaptığı tespit edilen 4 kaçak silah imalathanesi de deşifre edildi.

Operasyonların; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmaların, ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçların önlenmesine ve organize suç örgütlerinin silah temin kanallarının kesilmesine yönelik olduğu vurgulandı.

Bakan Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Bu operasyonlarla hem halkımızın huzurunu tehdit eden çetelere darbe vurduk hem de suçların önüne geçtik. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.