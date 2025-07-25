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14 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 45 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 'SİMBANK' cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 600 lira, 23 bin 500 dolar ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 18:19 - Güncelleme:
14 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 45 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin, elde ettikleri gelirleri çeşitli ödeme kuruluşları ve "finansçı" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla 3. kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Ekipler, İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yabancı ülkelere ait SIM kartları, toplu SMS gönderimi ve arama yönlendirmede kullanıldığı belirlenen "SİMBANK" cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 600 lira, 23 bin 500 dolar ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edilen 11 internet sitesine erişim engeli getirildiği belirtildi.

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