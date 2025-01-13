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  • 14 kişiye mezar olan Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı
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14 kişiye mezar olan Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel'in yıkılmasına ilişkin davada, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
14 kişiye mezar olan Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı
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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ile mimari proje müellifi A.Ş. duruşmada yer almadı.

Depremde yıkılan otelde eşini kaybeden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin binanın yıkılmasına ilişkin kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, daha kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan binanın yapı sahibi Adnan Arıkan'ı 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'ı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ceza ehliyetine engel raporu bulunan mimari proje müellifi A.Ş. hakkındaki davanın tefrikine karar verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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