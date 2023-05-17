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Güncel

14 Mayıs akşamı CHP Genel Merkezi'nde kaos! Kılıçdaroğlu'nu çıldırtan olay

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşanan kaosu anlattı. 'Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü.' diyen Gürses, 'İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı.' diye konuştu.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:19 - Güncelleme:
14 Mayıs akşamı CHP Genel Merkezi'nde kaos! Kılıçdaroğlu'nu çıldırtan olay
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses, Tele 1'de seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı.

CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını söyleyen Gürses, dört farklı yerden veri akışının birbirine karıştığını söyledi.

Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı:

Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ GERGİN VE ŞAŞKINDI

Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü. Farkındaysanız İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı. Matematik bilen herkes bilir. oy oranının nerden başlattığının gecenin sonunda hiçbir önem arz etmiyor.

O yüzden Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı ve öfkesi seçim sonuçlarından daha fazla. Gecenin kurgusunun akamete uğramasıyla ilgili bir öfkeydi

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