14 Mayıs öncesi Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Böylesini ilk kez görüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal7 canlı yayınında soruları cevapladı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Maslak Oto Sanayii'ne gittim. Gitmişken Togg'a baktıralım dedik. Oranın en iyi ustalarının elinden geçti. Dedikleri şu: Tesla'dan hiçbir eksiği yok, tek eksiği fiyatı.

Biz İHA/SİHA koridorlarına girerek dünyada mukayeseli bir üstünlük elde ettik. Türkiye bu konularda aklın tercihini yapmış ve teknolojiyi öne almıştır.

SAHADA SON DURUM NASIL?

2018 seçiminde 2. bölgedeydim. 2019 yerel seçimlerinde de çalıştım. 2019'un ikinci seçiminde de İstanbul'da çalıştım. Karşılaştırabiliyorum. Vatandaşımızın alakasını ve ilgisini karşılaştırabiliyorum. Biz mahalle mitingleri yapıyoruz. Benim siyaset tarzım odur. İstanbul'un semtlerden oluştuğu anlayışındayım. Semtlerde de kendine ait bir yerellik söz konusu. İstanbul kozmopolit olarak görülse de semtlerden oluşan bir şehir.

Geçen seferlerin iki katı kadar büyük bir sahiplenme ve ilgi var. Hiç abartı olmadan iki katı kadar. Şu anda 2018'den sahiplenme açısından daha iyi. Bize oy vereceklerin, meseleyi Türkiye'nin gelecek meselesi olarak görenlerin, dünyayla karşı karşıya kaldığımız rekabeti okuyanların.

"TÜRKİYE 1919 SİVAS'INA DÖNDÜ, SAHADA İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"

Geçmiş Celal Bayar, Adnan Menderes mitingleri olurdu. O günkü Anadolu'nun aydınlığa koşuşuydu. Gezi olaylarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya gelişini hatırlıyor musunuz? Ben hayatımda öyle bir görüntü görmedim. Burada öyle bir görüntü oldu ki sokaklardan aileler geliyor. Çocuklar, anneler, babalar, babaanneler, teyzeler, halalar ellerinden bayraklarla her yerden oluk oluk insanlar akıyor. Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir adamı sahiplenmeydi. Bugün de çok net söylüyorum, başka bir sahiplenme var. Türkiye, 1919 Sivas'ına dönmüştür. Manda ve himaye kabul edilemez. Şu anda tam anlamıyla Türkiye bunun mücadelesini ortaya koymaktadır. Bu şartları kaybetmenin endişesi bütün milletimizde var. Her gelen 'Reis'e sahip çıkın' diyor. Bu tür bir sahiplenmeyi ben siyasal hayatta ilk kez görüyorum.

BIDEN'IN "TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMİLİYİZ" AÇIKLAMASI

Dışarıdan seçime yönelik bir hazırlık yapılırsa buna ne söylenir? Biz Almanya'nın seçimine müdahale ediyor muyuz? Etsek ne olur? Veya biz Amerika'daki seçime açıktan müdahale ediyor muyuz? Konuşan kişi bir siyasi analist, gazeteci değil; Amerikan Başkanı. Direkt olarak Türkiye'deki seçimi hedefliyor, 'Tayyip Erdoğan'a bu bedeli ödetmeliyiz' diyor. Neyle ödetmeliyiz diyor? 15 Temmuz darbesini kim yaptı Türkiye'de? FETÖ'nün bu darbeyi yapabilecek kabiliyeti söz konusu değil ki. Adım atamazlar.

Biz 1960 darbesini 1980 sonrası açıklanan İngiliz belgelerinden, Amerika'nın yaptırdığını öğreniyoruz. 'Bizim çocuklar bunu başardı' diyor, Amerikan Başkanı. 28 Şubat'ta da henüz bir emaresine rastlamış değiliz ama göreceksiniz ki Amerikan operasyonudur.

Türkiye, devler ligine çıkmaktadır. Bunu engellemeye çalışan operasyonlarla karşı karşıyayız. Allah rahmet eylesin, Naim Süleymanoğlu. Diyelim ki 80 kiloyu kaldırıyor, sonra 100 kiloyu; 130 kiloyu kaldırıyor. 5 tane disk koyuyorlar 180 kiloyu kaldırıyor. Bizim üzerimize disk koya koya bizi kaldıramayacağımız hale getirmeye çalışıyorlar. Hem yatırımları yaptı hem de halteri kaldırdı. Üzerine 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını, 15 Temmuz'u koydular. Bu arada ekonomik saldırılar, döviz saldırıları yapıyorlar, dışarıda terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. (Biden) 'Ben bunların hiçbirisiyle başaramadım, şimdi bunu darbeyle değil seçimle yapacağım' diyor.

Sadece bizde mi oldu? Şu anda başını duvarlara vura vura kumar masasına oturan bir arkadaş var. Bir söz söyledi zamanında. 'Macaristan seçimlerinden örnek almalıyız' dedi. Macaristan seçimlerinde, Macaristan'ın milli mücadelesinin karşısında Amerika vardı. Macaristan seçimlerini ben birebir takip ettim. Macaristan'la ilişkilerimiz çok üst düzeyde. Macaristan İçişleri Bakanı bana, 'Süleyman Bey çok dikkatli olun, biz soruşturma başlattık. Amerika sivil toplum kuruluşları üzerinden burada destekledi. Soros karargah kurdu Macaristan'da' dedi. (Akşener) Mesajı bize vermiyor, oradaki patronlarına veriyor. 'Amerika Macaristan'da seçimi kaybetti, burada kaybetmeyelim' diyor.

"KILIÇDAROĞLU FETÖ İÇİN 'GİDİP ÜYE OLACAĞIM' DEMİŞTİ"

Kılıçdaroğlu'nun biz ilk FETÖ dediğimizde ne dediğini hatırlıyor musunuz? 'Nerede bu örgüt gidip üye olacağım' dedi. Şimdi aynı cümleyi söyleyebilir mi? Aynı cümleyi bugün tersinden söylüyor. 'Ben 15 Temmuz'u yapan FETÖ'cüleri tekrar görevine getireceğim' diyor. 'Hapishanedeki çıkaracağım, Amerika'dakileri tekrar getireceğim' demek istiyor.

Biden diyor ki: Bütün unsurları bir araya getireceğiz. HDP-PKK ne demek istiyor? Söylediği çok açık. 'Özerklik yapacağız' diyor. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'de 17'nin üzerinde özerklik ilanı oldu. 'Özerklik getireceğiz, 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz; Irak ve Suriye'deki operasyonların tamamını sona erdireceğiz.' Bunların aynısını Kılıçdaroğlu terennüm ediyor.

1946 sopalı ve hileli bir seçimdi. 1950'de her türlü operasyonun Demokrat Parti'ye yapıldığı bir seçimdi ama ona izin vermedi. 14 Mayıs 2023'te aynı 1950'deki gibi dışarıdan gelen operasyonların tamamını mağlup edeceğiz.

"SİYASİ DARBE GİRİŞİMİ" AÇIKLAMASI

Türkiye'nin seçimine çok açık bir şekilde dış müdahale var. Ben de vatandaşlarımıza bunları anlatıyorum.

PKK'DAN SEÇİMLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

(Suriye'deki PKK oluşumunu Türkiye'ye taşıma hedefi mi var?) Bizim coğrafyamızda hedefleri var: Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne halel getirmek, Irak ve Suriye'ye terör devleti oturtmak. Bütün bu yapı içerisinde özerklik konusunu da ilave etmek istiyorlar.

Biz terör devleti kurulmak istenen alana Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, aynı zamanda Pençe Kilit operasyonlarıyla beraber girdik. içeriyi de Eren operasyonlarıyla tutmaya çalıştık. Onların oyununa karşı Türkiye bir mücadele sergiledi.

Sahada binlerce TIR'la yapamadığını, seçim sonucu yapmaya yönelik adımın adı ne olabilir? Türkiye, topraklarına bir daha havan gelmesin diye mücadele ediyor ve o bölgeyi güvenli bölge haline getirmeye çalışıyor. Biz, şehit vererek yaptığımız bu mücadeleyi, aynı zamanda kendi savunma sanayiimize güvenerek yaptığımız bu mücadeleyi adamlar arkamızdan dolaşarak PKK'yla, HDP'yle, koltuğun peşinde giden görünümlü sağcılarla birlikte bunu oluşturmak istiyorlar.

(Kılıçdaroğlu) 2019 seçimlerinde İstanbul'da şunu yaptı mı: PKK'yı, HDP'yi, İstanbul'daki seçimlerle bir araya getirdi mi? Adana'da, İstanbul'da, Mersin'de bedelini almadı mı? PKK'lı daire başkanı tutuklu. 432 PKK'lı ve KCK iltisaklı, dağda olandan tutun, PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan tutun hepsini aldılar. Devletin milli güvenlik politikalarına karşı direnme var. Milli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Biz bunu o zaman söyledik. 2019 seçimlerinin diyeti ödeniyor.

"KILIÇDAROĞLU HDP VE KANDİL'İN DESTEĞİ KARŞISINDA NE VERDİ?"

Türkiye, sadece 7'li masaya doğru değil, 7'li koalisyona doğru itiliyor. Türkiye bu koalisyonlardan çok çekti. Siyaset ve demokrasi pazarlık malzemesi haline getirildi. Bunu herkes yaşadı Türkiye'de.

HDP ile ne pazarlık yaptılar? Onu Kılıçdaroğlu açıklayacak. HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Kandil de açıkladı. Anlaştık diyorlar. Kendileri söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun bu destek karşısında verdiği belli. Ama Kılıçdaroğlu destek karşısında ne verdiğini açıklamıyor. HDP de PKK da açıklıyor.

"İÇİNDE OLDUĞUMUZ COĞRAFYA 14 MAYIS SEÇİMİNİ TAKİP EDİYOR"

Türkiye ile Amerika şu an kafa kafaya. 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İç dış temaslarım var. Oraların en büyük dertlerinden birisi bu. 'Türkiye alanımızı ellerinden alıyor.' Biz onlar gibi emperyal değiliz. Balkanlar'da Amerikancılar diyorlar ki: Erdoğan giderse görürsünüz. Balkanlar'ın sokakları da etrafımızdaki bütün ülkelerin sokakları da canlı. Herkes Erdoğan'ın yanında. Erdoğan, etrafımızdaki coğrafya için bir özgürlük seçimine giriyor.

DEPREM BÖLGESİNE GERİ DÖNÜŞLER

Yarından itibaren kaymakamlıklara başvuru yapabilecek. Ekiplerimiz hazır. 1 milyon 300 bin kişi deprem bölgesine geri taşınabilecek. İnsanlar evlerine dönmek istiyor. Talep var.