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14 Mayıs öncesi sosyal medyayı sallayan klip: Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!

Ünlü sanatçı Uğur Işılak'ın 'Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!' notuyla yaptığı video paylaşımı sosyal medyayı salladı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
14 Mayıs öncesi sosyal medyayı sallayan klip: Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!
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Türkiye, 14 Mayıs'ta son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen seçim için sandık başına gidecek.

Seçim kampanyaları için son programlar yapılırken, besteci Uğur Işılak, Twitter hesabından "Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!" notuyla bir klip paylaştı.

Paylaşılan klip izleyenlerin gözünü doldururken, Cumhur İttifakı seçmeninin neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini anlatır nitelikteydi.

"ŞEHİT ÇOCUKLARININ VEBALİNDEN KORKTUĞUM İÇİN OYUM ERDOĞAN'A"

Klibin en can alıcı noktası ise şu cümlelerden oluştu:

Onca toprağa düşen şehitlerin hakkı için, gözü yaşlı şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için, bayrağa sarılı tabutun başında 'Vatan sağ olsun' diyen dağ gibi babaların yüzüne bakabilmek için, yüreği yangın yeri şehit annelerinin ahını almamak için safım Türkiye, oyum Erdoğan'a!

7'Lİ KOALİSYONA GÖNDERME

Işık'ın paylaştığı videoda 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek mesajları yollayan teröristlerin vatanı bölme hedefleri de yer aldı.

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