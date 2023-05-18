14 Mayıs sonrası CHP'de koltuk savaşı başladı! Genel Merkez'de panik

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde tarihi fark yemesinin ardından CHP içindeki koltuk savaşı yeniden alevlendi. 28 Mayıs'taki ikinci tur için 'hazırlık' yapan CHP'de Gürsel Tekin'in Kars'a görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklaması, 'Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğu bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeni rakipler ortaya çıktı' şeklinde yorumlandı. Daha önce CHP'de Genel Başkanlık yarışı veren Mustafa Sarıgül, kendi kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin aksine seçimlere CHP listesinden girdi. Kendi memleketi Erzincan'dan CHP'nin oylarını artırarak vekil seçilmesi CHP Genel Merkezi'ni panikletti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun masayı tokatlayarak "Buradayım be buradayım" şeklinde yaptığı çıkışın da bu kapışma için olduğu anlaşıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 4 gündür sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı. Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.

YENİLGİNİN FATURASI ADIGÜZEL'E KESİLDİ

Kılıçdaroğlu hezimeti Onursal Adıgüzel, Akan Abdula gibi isimlere fatura etmeye çalışarak yolları ayırsa da Genel Başkanlık savaşı açıktan yaşanır hale geldi.

GÜRSEL TEKİN KRİZİ PATLAK VERDİ

7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 14 Mayıs seçimlerinde fiyasko yaşadı. Seçimlerin ardından hem koalisyondaki küçük partilerin hem de İYİ Parti cephesinin tavırları partideki krizi derinleştirirken, sosyal medyada Gürsel Tekin'in Kars'ta görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" mesajı partideki derin krizi gözler önüne serdi.

"KARS'TA GÖREVLENDİRİLDİM, İSTANBUL'DA ÇALIŞACAĞIM"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı çelişkili açıklamada, "Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım." ifadelerini kullandı.

Tekin, "Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız." dedi.

CHP'DE MUSTAFA SARIGÜL AYRINTISI

Öte yandan, CHP'de bir de Musfafa Sarıgül paniği yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre, Daha önce CHP'de Genel Başkanlık yarışı veren Mustafa Sarıgül, kendi kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin aksine seçimlere CHP listesinden girdi. Kendi memleketi Erzincan'dan CHP'nin oylarını artırarak vekil seçilmesi CHP Genel Merkezi'ni panikletti.

İMAMOĞLU'DA PUSUDA BEKLİYOR

CHP Genel Başkanlığı için sırada bekleyen bir diğer isim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan yarışan isim olan Ekrem İmamoğlu son ana kadar savaşıp daha sonra Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. Bu durum, "İmamoğlu adaylıktan vazgeçti Genel Başkanlık için pusuya yattı" yorumlarını beraberinde getirmişti...

KILIÇDAROĞLU'NUN MASAYA VURA VURA "BURADAYIM" ÇIKIŞI BU SAVAŞ İÇİN MİYDİ?

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezinden masayı tokatlayarak yaptığı paylaşımın da bu savaşa karşı yaptığı bir çıkış olduğu anlaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullanarak çektiği videonun sözünü dinletemediği ve 'çek git' diyenlere karşı olduğu da netleşti.

SEÇİMİ BIRAKIP BAŞKANLIK İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yaşananlar CHP içindeki çekişmeyi bir kez daha gözler önüne sererken "28 Mayıs'ta yapılacak seçime hazırlanmak yerine kendi aralarında yeni bir savaşa hazırlanıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi

AKŞENER 3 GÜNDÜR SESSİZ

14 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkan muhalefet hayal kırıklığı yaşarken, İYİ Parti lideri Akşener 3 gündür Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamadı. İYİ Parti cephesi dün sessizliğini bozdu, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, basın toplantısını soru almadan bitirdi.