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14 metrelik kaçak tünele baskın! Suçüstü yakalandılar

Isparta'nın Gönen ilçesinde kaçak 14 metre derinliğinde tünel kazan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde ele geçirilen malzemelere el konuldu.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
14 metrelik kaçak tünele baskın! Suçüstü yakalandılar
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde, şahısların yaklaşık 14 metre derinliğinde ve 3x1,2 metre genişliğinde bir çukur açtıkları tespit edildi.

Kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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