14 Şubat sevgililer günü sözleri: Sevgililer günü kart mesajları

11 Şubat 2021 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:16

Yılın en romantik günü olan 14 Şubat Sevgililer günü geldi çattı. Bu özel günde eşine veya sevdiği kişiye Sevgililer günü kart mesajları göndermek isteyenler 14 Şubat sevgililer günü sözlerini araştırmaya koyuldu. Birlikte olduğunuz kişiye gönderebileceğiniz hediyelerin üzerine not amaçlı eklenebilecek Sevgililer günü kart mesajlarını haberimizde derledik. İşte Sevgililer Günü sözleri, en romantik, en güzel Sevgililer günü kart mesajları sizlerle.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ - SEVGİLİLER GÜNÜ KART MESAJLARI

Sevmek inanmak demektir. Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. Seninle başladı en güzel cümlelerim.... Sevgililer Günün kutlu olsun nefesim...

Velhasıl kelam kalp herkeste var yürek denen başka bir şey. Sendeki yürek benim hayatımı güzelleştiren en büyük şey... Seni seviyorum.

Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptığın için teşekkür ederm. İyi ki varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum.

Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine?

Seni tanımadan önce bilmezdim hayatın güzelliklerini. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Gözlerim gözlerine değdiğinden beri şimdi inanıyorum hayata sevdiğim...



Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

14 Şubat Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanır.