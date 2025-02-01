14 Şubat'ta evlenmeyi düşünenler dikkat! ''Kapıda kalmayın'' uyarısı yaptılar

Bazı çiftlerin birbirini sevindirmek, sevdiklerini göstermek, bazen yeni bir başlangıca adım atmak, bazen başlangıçlarını kutlamak için bir vesile olarak gördüğü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, uzmanlardan uyarılar da art arda gelmeye başladı.

Hediye alışverişinden restoran rezervasyonlarına, mekan seçiminden evlilik teklifi organizasyonlarına, tatil seçeneğinden etkinlik takvimine kadar her adımda kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmamak için dikkatli olunması gerektiğine işaret eden uzmanlar, bu alanda tüketicilerin yapması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlerin özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirini mutlu etmek için sürpriz yapmak istediğini, bu yüzden sunulan hizmet çeşitlerinin de her geçen sene arttığını belirterek geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetleri anımsattı.

Rezervasyon yaparken güvenilir işletmeler ve güvenilir internet sitelerinin tercih edilmesinin önemine işaret eden Küçük, şunları kaydetti:

"Özellikle bu dönemde bazı kişiler ve işletmeler 'Çok yoğunuz, yerimiz dolu, kapora gönderin.' diyerek insanları dolandırmaya çalışabiliyor. O yüzden tanınmayan işletmelere karşı temkinli olmak gerekiyor. Bu konu gerçekten önemli, geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili çok sayıda mağduriyet yaşandı. Tüketicilerden 'aynı hizmetin birden fazla kişiye satılması', 'yatırılan kaporadan sonra iletişim kurulacak muhatap bulunamaması' gibi çok sayıda şikayet dinledik. Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden, aşkını tazelemek isteyen ya da sevdiklerine özel hissettirmek isteyen birçok kişi, otel veya restoran gibi hizmet işletmelerinden rezervasyon yapıyor. Bu yıl 14 Şubat Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu ile birleştirip sürpriz planları ve konaklama talepleri daha da artacaktır. Bu süreçte güvenilir işletmeleri tercih etmek, kapora ödemelerinde dikkatli olmak, açıklama kısmına ne için ödeme yapıldığına dair bilgi eklemek, internetten yapılan alışverişlerde güvenilir siteleri kullanmak oldukça önemli. Aksi halde kaporasını yatırdığınız işletmede kapıda kalabilirsiniz."

- "VERGİ KAYDI OLMAYAN İŞLETMELER, SAHTE ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEREK TÜKETİCİLERİ MAĞDUR EDEBİLİYOR"

Küçük, bunun yanı sıra günlük parti adı altında bazı etkinliklerde de insanların mağdur edilebildiğine işaret etti.

Özellikle Sevgililer Günü döneminde, bazı kişilerin etkinlik ve organizasyon adı altında insanları dolandırdığına dikkati çekerek "Vergi kaydı olmayan işletmeler, sahte organizasyonlar düzenleyerek tüketicileri mağdur edebiliyor. 'Şu sanatçı sahne alacak, özel parti var.' gibi iddialarla etkinlik duyuruları yapılıyor ancak gerçekte organizasyon vadedilen şekilde gerçekleşmiyor." dedi.

Bazı dolandırıcıların aynı otel veya restoran rezervasyonunu birden fazla kişiye satabildiğine dikkati çeken Küçük, bunu yaşayan tüketicileri uyararak "Eğer karşılarında yasal bir işletme varsa ayıplı hizmet nedeniyle tüketici hakem heyetine başvurabilirler. Ancak bir vergi kaydı veya ticari adresi olmayan dolandırıcılara denk gelirlerse sadece savcılığa şikayet edebilirler." önerisinde bulundu.

- "FİYATI AŞIRI CAZİP GÖSTEREN İŞLETMELERE DİKKAT EDİN"

Tüketiciyi çekmek için abartılı reklam yapan ve muadillerinden çok düşük fiyat sunan işletmelere karşı dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Küçük, özel günlerin çok sayıda olası dolandırıcılık seçeneklerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu aktardı.

Küçük, "Özellikle fiyatı aşırı cazip gösteren, abartılı reklam yapan ve 'Önceden ödeme yapmazsanız yer bulamazsınız.' baskısı kuran işletmelere karşı dikkatli olunmalı. Kapora ödemelerinde mutlaka ne için ödeme yapıldığı belirtilmeli ve güvenilir işletmeler tercih edilmeli. Bu konular gerçekten önemli." diye konuştu.