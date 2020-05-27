27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:02

14 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor? 14 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izin gününde yine parklara gidip arkadaşlarıyla oyunlar oynuyorlar. Çocuklarını izin gününde dışarı çıkaran anne babalar, 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izni saati kaçta bitiyor? sorusunun cevabını araştırıyor. Corona virüssalgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Her hafta Çarşamba günleri 4 saatliğine dışarı çıkan 14 yaş altı çocuklar öğleden sonra 15.00'a kadar dışarda durabilecekler.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubuna çarşamba günü, 14-20 yaş grubu ise cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma izni veriliyor.

0-14 yaş aralığında yer alan çocukların, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilmesi bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Bakan Koca’nın attığı tweet, genel sokağa çıkma kısıtlaması prensiplerini belirliyor. 0-14 yaş grubu bugün saat 11.00-15.00 saatlerinde arasında; yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor.